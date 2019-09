Kostenpflichtiger Inhalt: Serie: Hauptsache gesund : Eifelerin will nach dem Studium als Ärztin zurück aufs Land

Die Vulkaneifelerin Vivien Schmitz will nach dem Medizin-Studium in ihrer Heimat arbeiten. Foto: TV/Privat

Niederehe/Mainz Junge Ärzte peilen meist an, in den großen Metropolen zu arbeiten. Berlin, Hamburg, München, das klingt cool, das hört sich schon nach der großen, weiten Welt an. Daun oder Kelberg heißen dagegen die Orte, in denen Vivien Schmitz in ihrem Leben Patienten betreuen will.

„Wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, kehre ich aufs Land zurück“, sagt die Vulkaneifelerin.

Für die 25-Jährige, die in Niederehe aufgewachsen ist, kam nie was anderes als die Rückkehr in die Vulkaneifel infrage. „Ich lebe gerne in der Eifel, es ist dort landschaftlich schön, der Freizeitwert ist hoch, ein Haus mit Grundstück lässt sich dort noch verwirklichen“, sagt Schmitz, die Medizin im zehnten Semester an der Uni in Mainz studiert.

Extra Was das Land sich von der Quote erhofft Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) erhofft sich von der Landarztquote mehr Aufmerksamkeit „für die wichtige und auch schöne Aufgabe des Landarztes“. Bereits jetzt sei das Interesse spürbar. Alleine sichern könne die Quote die medizinische Versorgung nicht, sie sei aber Teil eines großen Maßnahmenpakets.

Die Geschichte der Vulkaneifelerin ist eine Seltenheit. Denn die medizinische Versorgung auf dem Land droht auch deshalb auszubluten, weil es immer weniger junge Mediziner in die Dörfer zieht.

An der Uni herrschten Vorurteile, berichtet Schmitz. „Hausärzte auf dem Land haben da oft den Ruf, alte Männer zu sein, die alleine in ihrer Praxis sitzen und sich seit Jahren nicht mehr mit der neuesten Medizin auseinandersetzen.“ Sie findet das ungerecht. „Es ist klischeehaft, weil auch in der Eifel gute Arbeit geleistet wird“, echauffiert sich Schmitz.

Um mehr junge Studenten als Landarzt zu locken, setzt die Landesregierung künftig auf eine Quote. Die Idee dahinter: Wer sich verpflichtet, nach seinem Studium mindestens zehn Jahre lang als Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten, braucht nicht unbedingt ein Abitur von 1,0, um einen Studienplatz zu bekommen. 16 bis 17 Studenten sollen über den Weg ab dem Wintersemester 2020/21 ins Studium starten. Wer den Vertrag mit dem Land bricht, dem droht eine Strafe von 250 000 Euro. Das Modell stößt auf Kritik.

Burkhard Zwerenz, Landeschef des Hausärzteverbandes, reichen Zeit und Umfang nicht: „Wir reden von etwas mehr als einem Dutzend junger Studenten, die frühestens 2030 als Ärzte arbeiten. Das ist zu wenig.“

Ähnlich argumentiert die Kassenärztliche Vereinigung im Land, die noch andere Schwächen wittert. Von keinem jungen Menschen könne verlangt werden, sich vor Beginn des Studiums auf so viele Jahre festzulegen. Ihnen sollte „die Freiheit gelassen werden, Lebenspartnerschaften einzugehen, ohne an konkrete Regionen gebunden zu sein“, sagt ein Sprecher.

Die Strafgebühr von 250 000 Euro mache das Medizinstudium käuflich. Reiche Eltern könnten Studenten problemlos aus dem Vertrag mit dem Land rauskaufen, beklagen die Kassenärzte.