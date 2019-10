Trier Eine Passagiermaschine musste am Samstag kurz nach dem Start nach Frankfurt zurückkehren. Nach dem Bericht eines Internetportals hat der Pilot zuvor Kerosin auch über der Eifel und dem Hunsrück abgelassen.

Hat am Samstag ein Lufthansa-Passagierflugzeug über dem westlichen Rheinland-Pfalz tonnenweise Treibstoff abgelassen, um wieder sicher in Frankfurt landen zu können? Nach einem Bericht des Flugportals Aviation Herald hat der Pilot der nach Boston fliegenden Boeing 747-800 kurz nach dem Start ein Problem mit dem Fahrwerk gemeldet. Daraufhin sei die Maschine auf eine Flughöhe von 6000 Metern gestiegen, habe Treibstoff abgelassen und sei 85 Minuten nach dem Abheben wieder sicher in Frankfurt gelandet.