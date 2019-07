Politik : Grüne wollen in Trier Klimanotstand ausrufen

Ein geliehener Sarg, Trauerkleidung, mahnende Worte: Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion zogen am Samstag durch Trier, um auf die Klimakrise und das Artensterben aufmerksam zu machen. Foto: Hans Krämer

Städtische Vorhaben und Bauprojekte stehen dann unter Vorbehalt. Die Umweltministerin begrüßt das. Trierer Experte: Beschluss muss mehr als ein Lippenbekenntnis sein.

In Trier könnte schon bald der Klimanotstand ausgerufen werden. Die Grünen wollen im August im Stadtrat einen entsprechenden Antrag stellen und damit dem Beispiel anderer Städte folgen. Als erste Kommune in Deutschland ist Konstanz diesen Schritt gegangen. Mittlerweile sind es bundesweit rund 30 Kommunen, darunter auch Saarbrücken. Als erste rheinland-pfälzische Stadt will Landau im August einen entsprechenden Beschluss fassen, auch in Mainz gibt es solche Pläne.

„Wir wollen aktiv etwas gegen die Klimakrise unternehmen und wünschen uns, dass die Stadt Trier auch ihrer Verantwortung nachkommt den aktuellen und zukünftigen BewohnerInnen eine lebenswerte Zukunft zu bieten“, sagt die Trierer Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Reinermann-Matatko. Findet der Antrag eine Mehrheit im Stadtrat, bedeutet das, dass alle städtische Planungen und auch Bauprojekte unter einem Klimavorbehalt stehen. Sie müssen daraufhin überprüft werden, ob sie klimaschädlich sind. Falls Ja, dürfen sie nicht umgesetzt werden.

EXTRA

Zwar stellen die Grünen im Trierer Stadtrat die Mehrheit. Um politische Ziele umzusetzen, brauchen sie aber die Unterstützung anderer Fraktionen. SPD und CDU lehnen zumindest nicht komplett ab, den Klimanotstand in Trier auszurufen. Man habe Sympathie dafür, Klimaschutz voranzubringen, sagt SPD-Fraktionschef Sven Teuber. Auch sein CDU-Kollege Udo Köhler signalisiert zumindest Interesse, wenn man genau wisse, was in dem Antrag drin stehe. Ein klares Nein zum Klimanotstand in Trier kommt von der AfD. Der Fraktionschef Michael Frisch spricht von „reiner Symbolpolitik“.

Damit es mehr als ein Lippenbekenntnis wird, müsse der Klimanotsand auch mit einem klaren Aktionsplan begleitet werden, sagt der Trierer Verkehrswissenschaftler Heiner Monheim. Grundsätzlich begrüßt er, dass Städte diesen Entschluss fassen. Das zeige, dass es in Sachen Klimaschutz einen Handlungsdruck gebe, sagte Monheim unserer Zeitung. Ähnlich argumentiert auch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). „Das Ausrufen des Klimanotstands verdeutlicht, dass ein Weiter-so nicht geht.“