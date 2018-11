später lesen Asylbewerber und Flüchtlinge 1,7 Millionen Schutzsuchende in Deutschland FOTO: Carmen Jaspersen FOTO: Carmen Jaspersen Teilen

Im vergangenen Jahr haben sich mehr Schutzsuchende in Deutschland aufgehalten. Am 31. Dezember 2017 waren 1,7 Millionen Schutzsuchende im Ausländerzentralregister registriert, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. dpa