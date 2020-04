Befristete Regelung : 12-Stunden-Arbeitstage in Corona-Krise möglich

Mitarbeiter in Apotheken müssten eventuell bis zu 12-Stunden am Tag arbeiten, wenn es organisatorisch nicht mehr anders geht. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin In bestimmten Berufen soll die Arbeitszeit während der Corona-Krise auf bis zu zwölf Stunden am Tag ausgedehnt werden dürfen.

Die Regelung ist demnach befristet bis Ende Juni. Die betroffnen Arbeitnehmer sollen in dieser Zeit auch an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden dürfen.

Genannt werden Mitarbeiter in Branchen, die mit der Herstellung, der Verpackung und dem Einräumen von Waren des täglichen Bedarfs zu tun haben sowie Mitarbeiter in der Arzneimittelbranche, in der Landwirtschaft, in der Energie- und Wasserversorgung, in Apotheken und Sanitätshäusern, Beschäftigte in der Geld- und Werttransportbranche oder im Daten- und Netzwerkmanagement.