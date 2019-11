Feierlicher Appell : 400 Bundeswehrrekruten legen Gelöbnis vor dem Reichstag ab

Berlin Junge Soldatinnen und Soldaten legen im Zentrum von Berlin öffentlich ihr Gelöbnis ab. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer nennt ihren Dienst „unverzichtbar“.

In Berlin fand zuletzt am 20. Juli 2013 ein öffentliches Gelöbnis vor dem Reichstagsgebäude statt. In früheren Jahren hatte es in Deutschland immer wieder Proteste und Störungen bei Gelöbnissen gegeben. Kritiker erklärten, es werde Militarismus öffentlich zur Schau gestellt.