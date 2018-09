später lesen Demonstration gegen Rodung 77 Baumhäuser im Hambacher Forst geräumt FOTO: Caroline Seidel FOTO: Caroline Seidel Teilen

Die Polizei ist bei der Räumung des Hambacher Forsts vorangekommen, sieht sich aber noch nicht am Ziel. 77 Baumhäuser seien bis Samstagabend geräumt und entfernt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Aachen. dpa