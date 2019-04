später lesen 30 Afghanen abgeschoben Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eingetroffen Teilen

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Donnerstagmorgen ein weiterer Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, dass die Maschine mit 30 abgeschobenen Afghanen an Bord um 7.10 Uhr Ortszeit gelandet sei. dpa