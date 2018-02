später lesen Kassel Abtreibung: Weitere Ärztinnen angezeigt Teilen

Zwei Ärztinnen sind in Hessen angezeigt worden, weil sie auf der Internetseite ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Die Strafanzeige sei im August gestellt worden, sagte Frauenärztin Nora Szasz, die mit einer Kollegin eine Praxis in Kassel betreibt dem Evangelischen Pressedienst. Die Staatsanwaltschaft bot an, das Verfahren nach Entfernung des Eintrags einzustellen. Das hätten sie abgelehnt, sagte Szasz. Das Amtsgericht Gießen hatte im November die Ärztin Kristina Hänel zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt, weil sie auf der Internetseite ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informiert und damit gegen den Strafgesetzbuch-Paragrafen 219a verstoßen habe.