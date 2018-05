später lesen Per Mausklick zum Arzt Ärztetag lockert Regelung für Online-Behandlungen FOTO: Christoph Soeder FOTO: Christoph Soeder Teilen

Ärzte in Deutschland dürfen Patienten künftig auch ohne vorherigen persönlichen Kontakt in der Praxis ausschließlich per Telefon, SMS, E-Mail oder Online-Chat behandeln. Von Katrin Zeiß, dpa