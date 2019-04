später lesen Vor der Landtagswahl AfD Brandenburg bestätigt Andreas Kalbitz als Landeschef Teilen

Twittern

Teilen



Andreas Kalbitz bleibt Landesvorsitzender der AfD in Brandenburg. Der 46-Jährige, der dem rechtsnationalen Flügel in der AfD zugerechnet wird, setzte sich am Samstag beim Landesparteitag in Falkensee (Kreis Havelland) gegen den Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter durch. dpa