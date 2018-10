später lesen Partei zunehmend unter Druck AfD-Chef Gauland: „Nazis gehören nicht in diese Partei“ FOTO: Julian Stähle FOTO: Julian Stähle Teilen

AfD-Chef Alexander Gauland hat sich für einen klaren Trennungsstrich zwischen der Partei und Rechtsextremisten ausgesprochen. „Nazis gehören nicht in diese Partei“, sagte Gauland am Samstag auf einem Landesparteitag der brandenburgischen AfD in der Stadt Brandenburg an der Havel. dpa