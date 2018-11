Weidel gibt Wohnsitz in der Schweiz auf

Die AfD-Politikerin Alice Weidel wohnt bisher mit ihrer Lebensgefährtin und ihren Söhnen in Biel. Aber nun verlässt die Familie die Schweiz und zieht nach Deutschland.

Die AfD-Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel gibt ihre Wohnung im schweizerischen Biel auf, wo die 39-Jährige bisher mit ihrer Lebenspartnerin und zwei Söhnen gewohnt hat. Das sagte ihr Sprecher Daniel Tapp am Freitag. Zuvor hatten die „Süddeutsche Zeitung“ und der „Tagesanzeiger“ darüber berichtet.

Alice Weidels Sprecher Tapp fügte hinzu: „Es ändert sich an der Wohnsitz-Situation von Frau Weidel in Deutschland nichts. Sie bleibt ihrem Kreisverband am Bodensee erhalten“. In Sitzungswochen wohne Weidel in Berlin. Ein Umzug der gesamten Familie in die Hauptstadt sei nicht geplant. Der Sprecher sagte: „Ansonsten möchte sie sich zum Thema nicht äußern.“

Die Stadt Biel liegt im Schweizer Kanton Bern und hat knapp 55.000 Einwohner.

(wer/dpa)