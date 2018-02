AfD liegt in Umfrage erstmals vor SPD

Die SPD ist nicht mehr die zweitstärkste Partei in Deutschland. Bei einer bundesweiten Umfrage kommen die Sozialdemokraten auf 15,5 Prozent und liegen damit hinter der CDU und der AfD.

Laut dem von der "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe) veröffentlichten "Meinungstrend" des Instituts Insa würde die AfD einen Punkt auf 16 Prozent zulegen. Die CDU/CSU verbessert sich um 2,5 Prozentpunkte auf 32 Prozent. Auf Platz vier liegen die Grünen mit unverändert 13 Prozent. Die Linke verliert einen halben Punkt auf elf Prozent, die FDP eineinhalb Punkte auf neun Prozent.

Union und SPD würden demnach im Bundestag mit zusammen 47,5 Prozent nicht mehr über eine parlamentarische Mehrheit verfügen. Möglich wäre dagegen weiterhin ein Jamaika-Bündnis auf CDU/CSU, Grünen und FDP mit zusammen 54 Prozent.

Für den "Insa-Meinungstrend" wurden vom 16. bis 19. Februar insgesamt 2040 Bürger befragt. In der Regel haben Umfragen einen Fehlerbereich, in dem die tatsächlichen Werte in der Gesamtbevölkerung von denen in den Erhebungen nach oben sowie nach unten abweichen können.

