Alternative für Deutschland : AfD-Vorstand erwartet Auflösung des „Flügels“

Berlin Der Inlandsgeheimdienst hält den „Flügel“ der AfD für rechtsextrem. Auch etliche Funktionäre der Partei haben mit der Vereinigung ein Problem. Nun könnte der „Flügel“ bald Geschichte sein.

„Der Bundesvorstand erwartet als Ergebnis des morgigen „Flügel“-Treffens eine Erklärung darüber, dass sich der informelle Zusammenschluss „Flügel“ bis zum 30.04.2020 auflöst“, heißt es in einem Beschluss, den das Gremium am Freitag in Berlin verabschiedete.