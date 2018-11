später lesen Angriffe auf Delegierte AfD wählt nach Meuthen und Reil weitere Europa-Kandidaten FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

Die AfD hat in Magdeburg die Wahl ihrer Kandidaten für die Europawahl im kommenden Mai fortgesetzt. Anders als bei früheren AfD-Großveranstaltungen, konnten die knapp 600 Delegierten am Samstag in Magdeburg unbehelligt von Demonstranten zum Messegelände gelangen. dpa