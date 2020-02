Eilmeldung : AKK: Mohring hat Rücktritt in Aussicht gestellt

AKK: Mohring hat Rücktritt in Aussicht gestellt

Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Krisengespräch mit CDU-Politikern in Thüringen während einer Pressekonferenz. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Neuwahl oder nicht? Wie es in Thüringen weitergeht, bleibt zwei Tage nach der umstrittenen Ministerpräsidenten-Wahl unklar. Ob es mit CDU-Fraktionschef Mohring weitergeht, wird zunehmend unwahrscheinlich

Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring hat während der Krisensitzung in der Nacht zu Freitag in der Erfurter Fraktion seinen Rücktritt in Aussicht gestellt.