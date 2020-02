Streit um Kohleausstieg : Aktivisten besetzen Gelände von Kohlekraftwerk in Datteln

Aktivisten besetzen Gelände von Kohlekraftwerk in Datteln

Datteln Aktion im Morgengrauen: Umweltaktivisten sind auf das Gelände des umstrittenen neuen Steinkohlekraftwerks in Datteln am Rande des Ruhrgebiets vorgedrungen. Sie wollen verhindern, dass es ans Netz geht.

Die mehr als 100 Menschen entrollten am Sonntag Transparente auf zwei Verladeanlagen. Laut Polizei in Recklinghausen gelangten die Aktivisten gewaltsam auf das Gelände. Ein Tor sei aufgebrochen worden.

Gegen 08.00 Uhr habe sich die Gruppe Zugang zum Betriebsgelände verschafft. Am Nachmittag dauerte die Aktion an - zur Dauer der Aktion wollte die Aktivisten keine Angaben machen. Das 1100-Megawatt-Kraftwerk soll entgegen der Empfehlung der Kohlekommission noch im Sommer dieses Jahres ans Netz gehen.

„Wir können es nicht zulassen, dass mit Datteln 4 ein neues Steinkohlekraftwerk ans Netz geht. Wir rasen gerade auf eine Welt vier bis sechs Grad heißer zu. Wir müssen alle Kohlekraftwerke abschalten und kein neues anschalten“, sagte Kathrin Henneberger, Sprecherin von „Ende Gelände“. Die Gruppe war bereits federführend bei der Besetzung des Hambacher Forstes. Unter den Besetzern in Datteln seien auch einige aus dem Hambacher Wald, sagte sie.

Die in Datteln verbrannte Kohle komme zudem aus Nord-Kolumbien und Sibirien. Im Zusammenhang mit ihrer Förderung würden Menschenrechte verletzt, Öko-Systeme zerstört und Menschen zwangsumgesiedelt. „Wir nennen sie Blutkohle“ , sagte Henneberger.

Bereits vor rund einer Woche hatten rund 350 Menschen in Datteln protestiert. Aufgerufen zu der Demonstration unter dem Motto „Datteln 4? Nicht mit mir!“ hatte unter anderen die Klimabewegung „Fridays for Future“.

Das Steinkohlekraftwerk hat mehr als 1,5 Milliarden Euro gekostet und liegt am Dortmund-Ems-Kanal. Dort kann die Kohle von Binnenschiffen direkt in das Kraftwerk befördert werden. Die dafür gebauten Verladeanlagen wurden am Sonntag besetzt.