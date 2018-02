später lesen Berlin Allem Ärger zum Trotz: "Wir schaffen das" Teilen

Sie hat es wieder getan. Etwas, was sie sich über viele Monate versagt hatte, weil sie dafür in der Flüchtlingskrise schwer kritisiert und später verspottet wurde. Am Aschermittwoch in Demmin beim Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern kündigt CDU-Chefin Angela Merkel gleich zu Beginn ihrer nicht einmal 20-minütigen und für ihre Verhältnisse ungewöhnlich kämpferischen Rede an, dass sie diesmal deutlichere Worte wählen werde. Es ist ihr 21. Auftritt bei dieser Veranstaltung, die meistens sehr viel harmloser als bei der CSU in Bayern ausfällt. Aber diesmal ist vieles anders. Zum Beispiel, dass nach einer Bundestagswahl noch keine neue Regierung gebildet ist, was die geschäftsführende Kanzlerin sichtlich verärgert bemerkt. Dann spult sie die von Union und SPD geplanten Verbesserungen für die Bürger ab, dekliniert Errungenschaften der CDU durch und versichert, dass die Partei trotz der gegenwärtig schwierigen Lage alle Herausforderungen meistern werde. Sie endet mit einem fulminanten und fast trotzig wirkenden: "Wir schaffen das." Mit einem Satz, der ihr von vielen lange übel genommen wurde. Jetzt sagt sie ihn erst recht. Im Saal sind sie begeistert. Da ist sie wieder, die alte Merkel, die SPD-Mann Sigmar Gabriel einmal eine Wahlkampf-Maschine genannt hat. Kristina Dunz und Eva Quadbeck