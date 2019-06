Erdkabel statt Strommasten : Altmaier und Länder wollen bürgerfreundlichen Netzausbau

Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich mit den Ländern auf einen Vorschlag zum umstrittenen Ausbau von Stromnetzen im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen geeinigt.

Konkret ist etwa vorgesehen, dass die Kapazität der neuen Stromautobahn Suedostlink erhöht werden soll, damit die Trasse nicht so breit wird. In den Abschnitten, in denen Suedostlink als Freileitung errichtet werde, solle die Option einer gemeinsamen Führung mit bestehenden Drehstromleitungen verfolgt werden. Die insgesamt rund 580 Kilometer lange Gleichstromleitung soll nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers Tennet dafür sorgen, dass in erster Linie Strom aus Erneuerbaren Energien von Nord nach Süd transportiert werden kann.

Außerdem sehen die Vorschläge vor, dass auf die Trasse P44 von Schalkau in Südthüringen nach Grafenrheinfeld in Unterfranken verzichtet werden soll. Diese Trasse gehört nicht zu Suedostlink. Gegen den Bau von P44 hatte es vor Ort Proteste gegeben. Als Netzknotenpunkt sei die Region Grafenrheinfeld bereits hoch belastet, hieß es. Mit der Thüringer Strombrücke hätten Südthüringen und die betroffenen Regionen in Bayern bereits wesentlich zur Steigerung der Transportkapazitäten beigetragen. Die Trasse P43 solle in der Ursprungsvariante von Mecklar in Hessen nach Grafenrheinfeld gebaut werden, aber so weit möglich in Erdverkabelung. Diese Variante sei die kürzeste und bringe die geringste Gesamtbelastung.