An die Arbeit

Befristete Jobs, geringe Gehälter, immer mehr Verantwortung: Junge Menschen sehen ihre berufliche Zukunft kritisch - und fordern die Politik.Von Jan Drebes und Julia Rathcke

Arbeiten, um zu leben, oder leben, um zu arbeiten - dieser Zwiespalt eint Berufstätige wohl generationsübergreifend. Doch besonders die junge Generation zwischen Mitte zwanzig und Mitte dreißig scheint mit sich zu ringen: flexible Arbeitszeiten, Selbstverwirklichung und Freiheit - oder langfristige Verträge, klar definierte Aufgaben und Sicherheit? Und muss das eine das andere überhaupt ausschließen?

"Euphorie angesichts der Beschäftigungssituation mag es aufseiten der Arbeitgeber und Politik vielleicht geben, Arbeitnehmer kommen bei all der Gewinnoptimierung oftmals zu kurz", sagt zum Beispiel Joanna Piecha aus Berlin. Die 28-jährige Doktorandin der Musikwissenschaft sieht derzeit ihre einzige Chance als Geisteswissenschaftlerin in der Promotion. "Die ewige Befristung im Wissenschaftsbetrieb lässt einen nicht zur Ruhe kommen", kritisiert auch Lena Hoffmann, Dozentin an der Universität Köln. "Und dann wird einem oft das Gefühl vermittelt, dass man für einen befristeten Vertrag dankbar sein muss", sagt die 31-Jährige.

Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Jusos, Kevin Kühnert, kennt diese Beispiele. Er will sich für die jüngere Generation einsetzen und gegen prekäre Arbeitsverhältnisse kämpfen. Zum heutigen Tag der Arbeit ruft er dazu auf, den Mindestlohn zu erhöhen. "Um den Mindestlohn armutssicher zu machen, müsste er schon heute zwölf Euro oder mehr betragen", sagt Kühnert. Aufgrund des demografischen Wandels und der sich abzeichnenden Finanzierungslücke fordert er zudem höhere Steuerzuschüsse etwa für die Rente: "Die Rentenkasse ist eines von vielen Themen, die die Notwendigkeit einer stärkeren Vermögensbesteuerung unterstreichen. Auch die Erbschaftsteuer gehört überprüft und angepasst." Ein bedingungsloses Grundeinkommen, etwa als Antwort auf mögliche Jobverluste, lehnt der Juso-Chef aber ab: "Wenn wir es als Antwort auf die Digitalisierung einführen, kapitulieren wir vor dem Wandel."

Auch die Gewerkschaften sind dagegen. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, spricht von einer "Stillhalteprämie", mit der man Menschen aufs Abstellgleis schieben wolle. Bei den Mai-Kundgebungen dürfte das Thema eine zentrale Rolle spielen. Die Veranstaltungen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit". Die Hauptkundgebung mit Hoffmann findet in Nürnberg statt. Insgesamt sind nach DGB-Angaben bundesweit knapp 500 Veranstaltungen geplant.

(RP)