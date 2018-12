später lesen Attentat mit vier Toten IS-Miliz reklamiert Anschlag in Straßburg für sich FOTO: dpa / Christophe Ena FOTO: dpa / Christophe Ena Teilen

Am Dienstagabend sind vier Menschen in Straßburg getötet worden. Am Donnerstag wurde der mutmaßliche Täter getötet und die Miliz Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich.