Mainz : Antisemitismus nimmt weiter zu

Mainz () Antisemitismus gehöre zum Alltag von Juden in Deutschland. Darauf wies der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, am Mittwochabend bei einem Vortrag in der Landesärztekammer in Mainz hin. Es gebe Anfeindungen im Internet und auf der Straße. „Was früher ein Tabu war, wird heute ausgesprochen, und zwar vor allem in den sozialen Netzwerken“, sagte Schuster.

