Asylbewerber verhindern gewaltsam Abschiebung

Rund 150 mutmaßlich afrikanische Asylbewerber haben in Baden-Württemberg die Abschiebung eines 23-jährigen Togolesen mit Gewalt verhindert. Die Polizei musste die Aktion in Ellwangen, 17 Kilometer nördlich von Aalen, in der Nacht zum Montag abbrechen, weil die Situation für die Streifenwagenbesetzungen zu gefährlich wurde.