später lesen Konkurrenz für Andrea Nahles Auch Udo Schmitz kandidiert für den SPD-Bundesvorsitz FOTO: dpa, msc pzi jhe lof FOTO: dpa, msc pzi jhe lof Teilen

Twittern

Teilen



Andrea Nahles hat weitere Konkurrenz im Rennen um den Bundesvorsitz der SPD bekommen: Udo Schmitz, Rechtsanwalt aus Stadland bei Bremerhaven, kündigte in einem Brief an den SPD-Vorstand seine Gegenkandidatur an.