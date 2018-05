später lesen Berlin Bamf-Skandal: Amtschefin soll vor den Innenausschuss Teilen

Die Chefin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist im Skandal um unrechtmäßige Bescheide, Bestechungsvorwürfe und undurchsichtige Strukturen in ihrer Behörde in den Fokus der Kritik geraten. Sie muss nach Informationen unserer Redaktion am kommenden Dienstag ebenso wie Innenminister Horst Seehofer (CSU) vor dem Innenausschuss des Bundestags zu den Vorwürfen Stellung nehmen.