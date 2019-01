später lesen Zwei-Faktor-Authentifizierung Barley fordert eine bessere Verschlüsselung von Daten FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat angesichts hundertfachen Datendiebstahls eine bessere Verschlüsselung von Daten im Internet gefordert. So müssten Anbieter die Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Standard machen, sagte Barley am Montag am Rande der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb in Köln. dpa