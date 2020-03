Auf 20. Mai : Bayern verschiebt Abiturprüfungen wegen Coronavirus

Abi 2020 - in Bayern werden die Prüfungen wegen des Coronavirus auf dem 20. Mai verschoben. Foto: Uwe Zucchi/dpa.

München Eigentlich sollten am 30. April die diesjährigen Abiturprüfungen in Bayern starten. Doch das Coronavirus macht auch hier den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Wegen des Coronavirus wird in Bayern der Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 verschoben. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch in München mit.