Bayern wollen Seehofer in den Ruhestand schicken

In einer großen Koalition will Horst Seehofer aus dem Innenressort eine Art Superministerium machen. Ausgerechnet aus seinem eigenen Bundesland erreicht den CSU-Chef nun eine unerfreuliche Umfrage: Viele Menschen in Bayern würden ihn am liebsten in Rente sehen.