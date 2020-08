Feuerwehrmann schwer verletzt : Behörden hatten Angreifer von Autobahn „nicht auf dem Radar“

Berlin Er hatte es offensichtlich auf Motorradfahrer abgesehen und machte mit seinem Auto Jagd auf sie. Ein islamistisch motivierter Anschlag? Laut den Ermittlungsbehörden gab es zuvor keine Anzeichen für eine Radikalisierung des Täters.

Der Angreifer von der Berliner Stadtautobahn war vor dem islamistischen Anschlag mit einem Auto nicht im Blick der Sicherheitsbehörden in der Hauptstadt.

Es habe keine Staatsschutzerkenntnisse zu dem 30-jährigen Iraker und keine Anzeichen für eine Radikalisierung gegeben, sagte ein Sprecher der Innenverwaltung am Donnerstag. „Er war nicht auf dem Radar.“ Aufgefallen sei der Mann, der mit einer Duldung in Deutschland lebt, in der Vergangenheit aber mit Delikten wie Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.