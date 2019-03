Der Digitalrat des Wirtschaftsministerium meint, Ressortchef Peter Altmaier (CDU) vernachlässige die Interessen der Digitalwirtschaft. Am 15. April ist eine Sondersitzung des Beirats mit dem Minister geplant. Von Eva Quadbeck

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) droht seinen Beirat Junge Digitale Wirtschaft zu verlieren. In dem Gremium ist der Unmut über den Wirtschaftsminister nach Informationen unserer Redaktion so groß, dass etliche Mitglieder bereits einen Rücktritt des gesamten Beirats forderten.

Einen geharnischten Brief an den Minister hielten die Mitglieder am Mittwoch zunächst zurück, nachdem Altmaier kurzfristig auf die Forderung nach einer Sondersitzung reagiert hatte. Diese soll nun am 15. April stattfinden, wie es aus Kreisen des Beirats hieß. Altmaier müsse bei der Sitzung deutlich machen, was die Bundesregierung für die Digitalwirtschaft tue. Dafür lägen genug Vorschläge auf dem Tisch. Wenn nichts geschehe, habe das Gremium auch keine Existenzberechtigung mehr, hieß es aus Kreisen des Beirats. Es könne nicht im Interesse der Bundesregierung sein, wenn sich der Digitalrat auflöse.

In dem nicht versandten Brief, der unserer Redaktion vorliegt, werfen die Mitglieder des Beratungsgremiums Altmaier vor, dass sein „Handeln in einem Jahr Regierungszeit das Gegenteil von dem“ sei, was er gesagt habe.

Der Beirat war vom damaligen Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) ins Leben gerufen worden. Er hat 24 Mitglieder - Internet-Unternehmer, Verbandsvertreter, Investoren und Wissenschaftler. In dieser Wahlperiode trat das Gremium bislang nur einmal zusammen. Die Sitzung war nach Teilnehmerangaben nicht sonderlich ergebnisreich. „Wir sind darüber besorgt, dass ein Bundesminister für Wirtschaft sich im Jahr 2019 derart gegen die Digitale Wirtschaft in Deutschland und Europa stellt“, haben die Mitglieder nun schriftlich festgehalten.

Altmaier wird am 15. April viel erklären müssen. Die Beiratsmitglieder fordern Aufklärung zu dem Vorwurf, die Bundesregierung sei im Rahmen der EU-Urheberrechtsreform einen Deal im Zusammenhang mit der geplanten Gas-Pipeline Nordstream 2 eingegangen. Sie werfen dem Minister vor, dass durch das neue europäische Urheberrecht der KI-Standort Deutschland und die zugehörige Start-up-Szene geschwächt würde. Die Digital-Experten finden auch, dass bei Altmaier die „Dinosauerier der Wirtschaft“ Vorfahrt vor den Gründern und ihren innovativen Produkten und Dienstleistungen erhielten.