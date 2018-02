später lesen Was geschieht mit den Kindern? Bericht: 15 deutsche IS-Frauen im Norden Syriens inhaftiert FOTO: Gabriel Chaim FOTO: Gabriel Chaim Teilen

Twittern

Teilen



In den Kurdengebieten im Norden Syriens sind einem Medienbericht zufolge zurzeit mindestens 15 deutsche Frauen in Haft, die sich der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben. dpa