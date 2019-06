Neue Morddrohungen : Bericht: Stephan E. hatte jüngst noch Kontakt mit Neonazis

Berlin/Kassel/Karlsruhe Der Verdächtige im Mordfall Lübcke hatte möglicherweise noch in diesem Jahr intensiven Kontakt zur rechtsextremen Szene. Stephan E. habe an einem konspirativen Treffen von Mitgliedern von Neonazi-Organisationen teilgenommen, berichtete das ARD-Magazin „Monitor“.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte an, dass sein Ministerium die neuen Informationen prüfen werde. Auch das Landeskriminalamt in Sachsen will mögliche Kontakte des Tatverdächtigen zur Neonazi-Szene im Freistaat untersuchen.

Die Sprecher für antifaschistische Politik der Linken-Fraktionen in Bund und Ländern reagierten auf den Bericht mit der Forderung eines sofortigen Verbots des Neonazi-Netzwerkes „Combat 18“. Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser erklärte, dass Anhänger von „Combat 18“ zum radikalsten und gewaltbereitesten Flügel der Rechtsextremen gehörten. „Ein Teilnehmer an ihren Treffen kann eigentlich nicht vom Radar der Sicherheitsbehörden verschwunden sein.“

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen-Istha niedergeschossen worden. Dringend tatverdächtig ist E., der 45-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft stuft das Verbrechen als politisches Attentat mit rechtsextremem Hintergrund ein.

Nach dem Mordfall Lübcke hat die Hamburger Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit Morddrohungen erhalten. „Ich persönlich habe auch in den letzten Tagen Mord-Drohungen erhalten. (...) Das ist ekelhaft und widerlich“, sagte sie am Donnerstag den Sendern Radio Hamburg und Hamburg Zwei.

„Combat 18“ ist ein gewaltbereites rechtsextremes Netzwerk, das in mehreren europäischen Ländern aktiv ist. „Combat“ steht im Englischen für Kampf, „18“ gilt als Szenecode für den ersten und den achten Buchstaben im Alphabet, also A und H - die Initialien von Adolf Hitler. Die Organisation gilt als bewaffneter Arm des verbotenen Neonazi-Netzwerks „Blood&Honour“ (Blut und Ehre).

„Combat 18“ wurde 1992 in Großbritannien gegründet. Seither gaben sich mehrere Neonazi-Vereinigungen den Namen „Combat 18“, darunter auch Gruppen in Deutschland. Experten zufolge agieren die Mitglieder des losen Netzwerks in konspirativen Zellen. Laut Verfassungsschutz besteht die Möglichkeit, dass Einzelne „mit schweren rechtsextremistischen Gewalttaten in Erscheinung treten“.