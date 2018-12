später lesen Neue Regelungen für Nicht-EU-Ausländer Kabinett einigt sich auf Fachkräftezuwanderungsgesetz FOTO: dpa / Patrick Pleul FOTO: dpa / Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Das Gesetz soll künftig den Zuzug von Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten erleichtern. So will die Bundesregierung dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegenwirken. Jetzt muss der Bundestag darüber abstimmen.