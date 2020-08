Spekulationen beendet : Berlins SPD-Regierungschef Müller zieht es in den Bundestag

Michael Müller will über den Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf in den Bundestag einziehen. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin Über die politische Zukunft von Berlins Regierungschef Michael Müller wird schon länger spekuliert. Nun ist klar, wohin die Reise geht.

Er wolle im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf antreten, teilte er nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einem Schreiben an den dortigen SPD-Kreisverband mit.

Damit beendete der 55-Jährige, der seit 2014 Regierungschef in der Hauptstadt ist und seit 2016 einen rot-rot-grünen Senat leitet, monatelange Spekulationen um seine politische Zukunft. Schon länger hielt sich das Gerücht, Müller ziehe es nach Jahrzehnten in der Landespolitik in den Bundestag. Im Herbst 2021 werden der Bundestag und das Abgeordnetenhaus neu gewählt - wahrscheinlich am selben Tag.