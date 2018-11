später lesen Untersuchung der Bertelsmann Stiftung Kindergeld kommt tatsächlich bei Kindern an FOTO: dpa-tmn / Andrea Warnecke FOTO: dpa-tmn / Andrea Warnecke Teilen

Die meisten Eltern in Deutschland geben das Kindergeld einer Studie zufolge tatsächlich für ihren Nachwuchs aus. Wie eine am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichte Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ergab, investierten Mütter und Väter das Geld vor allem in größere Wohnungen, aber auch in bessere Betreuung, Bildung und die Hobbys der Kinder.