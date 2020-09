Verfassungsschutz : Besetzung von Reichstagstreppe kam überraschend

Berlin Dass Hunderte Demonstranten trotz Polizeiabsperrungen die Treppe zum Reichstagseingang hochlaufen, war eine peinliche Episode der Demonstration gegen die Corona-Gesetze. Die Berliner Behörden halten sich für unschuldig.

Akmann wies im Verfassungsschutz-Ausschuss des Abgeordnetenhauses Vorwürfe zurück, Polizei und Inlandsgeheimdienst hätten geschlampt. Man habe zuvor Hinweise gekannt, dass Rechtsextremisten und Reichsbürger zu einer Besetzung des Reichstags aufriefen. Diese Informationen seien auch in die Lagebewertung der Polizei eingeflossen. Derartige Aufrufe seien aber „Teil einer reichsbürgertypischen Verbalaggression“, die häufig vorkomme, so Akmann.

Die Teilnahme an der vorherigen Demonstration am 1. August in Berlin habe die Extremismusszene als großen Erfolg gesehen, weil es von den anderen Demonstranten „zu keinen nennenswerten Abgrenzungsversuchen“ gekommen sei, so Fischer. Fahnen und Symbole seien überall präsent gewesen, „ohne dass dies auf Widerspruch gestoßen wäre“. Das sei der entscheidende Grund gewesen, dass Rechtsextremisten und Reichsbürger „noch stärker und aggressiver für den 29. August mobilisiert“ hätten.