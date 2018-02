später lesen Kühnert und der Hacker „Bild“ verteidigt Berichte zu „Schmutzkampagne bei der SPD“ FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



„Die Echtheit der uns anonym zugestellten E-Mails haben wir immer deutlich in Frage gestellt und journalistisch eingeordnet: „Für die Echtheit gibt es keinen Beweis" (BILD, 16.2.2018)“, erklärte ein Sprecher des Medienhauses Axel Springer am Mittwoch in Berlin auf Anfrage. dpa