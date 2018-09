später lesen Neue Studie der OECD Bildung in Deutschland: Ärmere Kinder weiter im Nachteil FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Deutschland hat in den vergangenen Jahren in der Bildung in einigen Bereichen deutlich aufgeholt. Doch für Kinder aus ärmeren Familien und Einwandererkinder ist ein Aufstieg durch Bildung immer noch schwierig. dpa