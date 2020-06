Klöckner für Tierwohlabgabe : Billigfleisch am Pranger

Berlin Die Pandemie rückt problematische Zustände in der Fleischproduktion ins Licht - und könnte jetzt Konsequenzen beschleunigen. Wird das Rennen mit immer neuen Billigpreisen für die Verbraucher gestoppt?

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte dem „Tagesspiegel am Sonntag“, rücksichtsloses Wirtschaften sei nicht mehr zu akzeptieren „Es kann nicht sein, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa in Deutschland ausgebeutet werden, damit skrupellose Firmen milliardenschwere Gewinne einfahren.“ Heil will im Sommer einen Gesetzentwurf vorlegen, um von 2021 an Werkverträge in der Branche weitgehend zu verbieten - also dass die komplette Ausführung von Schlachtarbeiten bei Sub-Unternehmern eingekauft wird.