Europäischer Polizeikongress in Berlin BKA-Chef warnt vor Radikalisierungsrisiko bei Flüchtlingen FOTO: dpa, mkx htf

Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sieht die Gefahr durch den radikalen Islamismus in Deutschland noch lange nicht gebannt. "Der IS ist sehr anpassungsfähig", warnte Münch zum Auftakt des Europäischen Polizeikongresses in Berlin.