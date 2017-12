Bouffier: Bildungspolitik muss in Händen der Länder bleiben

Die Bildung sollte nach Meinung des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier uneingeschränkt Ländersache bleiben. Entscheide der Bund künftig allein über die Bildungspolitik, dann wäre das „schlicht nicht hilfreich für die Schüler, die Lehrer und auch nicht für die Schulen“. dpa

Das sagte der CDU-Bundesvize der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. In Deutschland ist es verfassungsrechtlich verboten, dass der Bund die Länder und Gemeinden im Bildungsbereich finanziell unterstützt. Die SPD möchte das abschaffen.

Diese Regel in der Bildungspolitik „Kooperationsverbot“ zu nennen, findet Bouffier irreführend. „Der Begriff ist zwar bekannt, aber das gibt es so nicht“, sagte er. „Kooperieren ist sehr vernünftig. Was nicht vernünftig ist und was mit uns nicht gehen wird ist eine Änderung des Grundgesetzes.“

Es gehe ihm nicht darum, wer was entscheiden darf. „Sie können ja der Auffassung sein, die Schüler sollen von Aachen bis Görlitz und von Flensburg bis zum Bodensee in genau der gleichen Weise in jeder Klasse das Gleiche lernen“, sagte Bouffier. Aber das würde den Dingen nicht gerecht werden. „Die Neigung ist dann groß, sich vieles einfallen zu lassen in Berlin und dann die Lösung bei den Ländern abzuladen.“

Dabei stehe kein einziger Lehrer im Dienst des Bundes. „Da kann man sehr gut über Bildungsfragen diskutieren, wenn man keine Lehrer hat. Es macht keinen Sinn“, sagte Bouffier. „Die Formulierung von politischen Wünschen und die Verantwortung für die Durchsetzbarkeit, das muss beieinanderbleiben, das wird sonst ein Chaos.“

Es habe sich bewährt, dass Kreise und Städte die Schulträger sind - „die sind dicht dran, die kennen ihre Bevölkerung“, betonte der Ministerpräsident. „Die Frage ob irgendetwas besser würde, wenn der Bund jetzt alles zentral macht, hat mir noch niemand beantwortet.“

Er plädiere dagegen sehr für Kooperationen - „da ist noch Luft nach oben“. Wenn der Bund etwa bei der Schulsanierung helfen wolle, da habe er nichts dagegen, sagte Bouffier. Hessen hatte dafür 2017 ein millionenschweres Förderprogramm aufgelegt. Rund 330 Millionen Euro stammen aus dem bundesweiten Programm „KIP macht Schule“.