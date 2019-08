„Infam und gefährlich“ : Brandt-Plakate: Kühnert wirft AfD Geschichtsklitterung vor

Berlin Juso-Chef Kevin Kühnert wirft der AfD angesichts der Vereinnahmung des einstigen SPD-Kanzlers Willy Brandt auf Wahlplakaten Geschichtsklitterung vor.

Die Partei appelliere damit „nicht etwa nur an ein legitimes Gefühl, wonach in der Bundesrepublik des Jahres 2019 wahrlich nicht alles rosig“ laufe. „Sie will die Geschichte umdeuten, indem sie die Bundesrepublik zum diktatorischen Unrechtsstaat erklärt. Einen, in dem man nicht offen seine Meinung sagen kann und wo Demokratie nur eine leere Worthülse sei“, schrieb Kühnert in einem Beitrag für das „Handelsblatt“ (Dienstag). „Das ist infam, gefährlich, und in dieser Aufmachung auch zutiefst geschichtsklitternd.“