Corona-Krise : Braun: Samstag entscheidender Tag für Ausgangssperren

Berlin Kommen bundesweit Ausgangssperren? Nach Einschätzung von Kanzleramtschef Helge Braun wird das Wochenende die Entscheidung bringen. Entscheidend sei das Verhalten der Bevölkerung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Sonntagabend mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz beraten. Dabei dürfte es auch darum gehen, ob und wann Ausgangssperren verhängt werden sollen. Mehrere Regierungschefs hatten am Donnerstag mit Ausgangssperren gedroht.