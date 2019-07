Kampf gegen den IS : Brinkhaus: Keine Mehrheit für Bodentruppen in Syrien

Brinkhaus: Keine Mehrheit für Bodentruppen in Syrien

Kampf gegen den IS

Berlin Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich skeptisch zur US-Forderung nach deutschen Bodentruppen für Syrien geäußert.

„Ich bin da sehr, sehr kritisch bei der ganzen Sache. Im übrigen ist das so: Da haben wir auch keine Mehrheit im Bundestag für“, sagte Brinkhaus vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel hatte das Ansinnen der USA klar abgelehnt. Auch Grüne, FDP und Linke forderten ein klares Nein an Washington.