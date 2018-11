später lesen Bundesrat billigt Gesetz Arbeitnehmer haben ab 2019 das Recht auf befristete Teilzeit FOTO: NGG FOTO: NGG Teilen

Millionen Arbeitnehmer in Deutschland haben ab Anfang 2019 das Recht, zeitlich befristet in Teilzeit zu arbeiten. Der Bundesrat hat am Freitag das Gesetz zur sogenannten Brückenteilzeit passieren lassen.