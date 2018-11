Brückenteilzeit - das müssen Arbeitnehmer beachten

Ab kommendem Jahr sollen Millionen Arbeitnehmer das Recht haben, für begrenzte Zeit in Teilzeit zu arbeiten und anschließend wieder auf Vollzeit zu wechseln. Doch nicht jeder kann das Angebot nutzen. Die wichtigsten Infos.

Der Bundesrat hat am Freitag das Brückenteilzeitgesetz gebilligt, das Arbeitnehmern ein Rückkehrrecht von einer Teilzeit- zu einer Vollzeitbeschäftigung einräumen soll. Der Bundestag beschloss das Vorhaben bereits im Oktober. Fünf Fragen und Antworten zu dem neuen Gesetz.

Warum heißt das Gesetz "Brückenteilzeit"?

Der Rechtsanspruch auf eine befristete Teilzeit soll Arbeitnehmern zusichern, dass es eine Brücke zurück zur Vollzeitstelle gibt. Es soll Arbeitnehmern ermöglichen, besser auf bestimmte Lebenslagen wie die Erziehung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen zu reagieren und Lebenspläne wie die Annahme eines Ehrenamtes oder Weiterbildung zu berücksichtigen.

Warum wird sie eingeführt?

Aktuell geraten viele Menschen - vor allem Frauen - in eine Situation, die als "Teilzeitfalle" beschrieben wird. Die Zahl der Beschäftigten in Teilzeit ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich angestiegen, von gut 8 Millionen auf mehr als 15 Millionen im vergangenen Jahr. Für die Beschäftigten hat das Folgen etwa mit Blick auf die Bemessung der Rente. Laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wollen eine Million Beschäftigte ihre Arbeit reduzieren und weitere 1,8 Millionen Teilzeitbeschäftigte ihre Arbeit aufstocken.

Wer kann die Neuregelung nutzen, und ab wann soll sie gelten?

Beschäftigte in Betrieben ab 45 Arbeitnehmern erhalten ein Recht auf eine befristete Teilzeitphase, und dies ohne besondere Gründe. Es spielt also keine Rolle, ob jemand wegen der Kindererziehung im Job kürzer treten will, ob er oder sie Angehörige pflegen, ein Haus bauen oder sich weiterbilden will. Die Teilzeitphase kann zwischen einem Jahr und fünf Jahren schwanken. Danach folgt die Rückkehr zur vorherigen Arbeitszeit. Die Regelung soll ab dem 1. Januar 2019 gelten.

Wie viele Arbeitnehmer können davon profitieren?

Von den insgesamt rund 37 Millionen Arbeitnehmern arbeiten knapp 15 Millionen in Betrieben bis 45 Beschäftigte – für sie gilt die Regelung überhaupt nicht. 22 Millionen Menschen sind in Betrieben mit über 45 Mitarbeitern beschäftigt, davon knapp 10 Millionen in Unternehmen zwischen 46 und 200 Mitarbeitern. Letztere können ebenfalls nicht alle den Rückkehranspruch auf Vollzeit geltend machen, weil das Gesetz dies nur für einen von 15 Beschäftigen vorsieht.

Was sagen Kritiker?

Gewerkschaften und Sozialverbände befürchten, dass wegen der Einschränkungen nur ein Teil der betroffenen Frauen durch das neue Gesetz aus der "Teilzeitfalle" herauskommen wird. Wirtschaftsvertreter warnen vor Unwägbarkeiten bei der Personalplanung, mehr Bürokratie und einer Verschärfung des Fachkräftemangels. Familienverbände begrüßen die Regelung grundsätzlich, bemängeln aber, dass Gründe wie Kindererziehung oder Pflege nicht bevorzugt werden.

(jco/kna)