Beschlussvorlage: Bund sieht Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter vor

Ein Schild mit der Aufschrift "Yes...we are Open" ist an einem geschlossenen Geschäft zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa.

Berlin Heute Nachmittag wollen Bund und Länder mitteilen, wie es in Sachen Corona-Maßnahmen weiter geht. Bereits jetzt sind einige Informationen bekannt geworden.

Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen der Abschlussklassen des laufenden Schuljahres sollten nach entsprechenden Vorbereitungen unmittelbar wieder stattfinden können, heißt es in dem Papier weiter. Die Notbetreuung in den Kitas werde fortgesetzt und auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet. Dadurch solle besonders Eltern in zentralen Wirtschaftsbereichen eine Rückkehr in den Arbeitsalltag ermöglicht werden.