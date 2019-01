Innenminister Horst Seehofer hat dem Bundesamt für Verfassungsschutz gute Arbeit bescheinigt und dessen Mitarbeiter aufgefordert, in ihren Anstrengungen für die Demokratie nicht nachzulassen.

Er und das Bundesinnenministerium stünden voll hinter der Arbeit des BfV, sagte Seehofer am Montag bei einem Besuch des Bundesamts in Köln. Er wolle aber nicht nur „auf die vielen guten Erfolge“ hinweisen, sondern auch „ermuntern, dass das, was gut ist, auch gut gehalten werden muss, indem man sich weiter anstrengt“.

Die politische Unterstützung des BfV sei auch mit den Entscheidungen des Bundestages gegeben, den Verfassungsschutz personell und bei Investitionen „finanziell spürbar zu unterstützen“, sagte Seehofer. „Deshalb haben wir beste Voraussetzungen für die nächsten Jahre, damit (...) das, was gut ist, auch gut bleibt.“

Den ihm unterstellten Sicherheitsbehörden bescheinigte der Minister eine ausgezeichnete Arbeit - neben dem Bundes-Verfassungsschutz also der Bundespolizei, dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Ihnen und besonders dem Verfassungsschutz „verdanken wir, dass wir den sichersten Rechtsstaat und die stabilste Demokratie haben, die es jemals in unserem Lande gab“. Am Nachmittag wollte Seehofer das BSI in Bonn besuchen.

(mro/dpa)