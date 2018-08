später lesen Tag der offenen Tür in Berlin Bundesregierung lädt Bürger zum „Staatsbesuch“ ein FOTO: Rainer Jensen FOTO: Rainer Jensen Teilen

Die Bundesregierung informiert an diesem Wochenende bei einem Tag der offenen Tür in Berlin über ihre Arbeit. Das Kanzleramt, die 14 Ministerien und das Bundespresseamt öffnen ihre Türen am Samstag und am Sonntag für einen „Staatsbesuch“ der Bürger. dpa